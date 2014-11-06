СМИ раскрыли личность убийцы Усамы бен Ладена

Как пишет РИА "Новости", "террориста номер один" ликвидировал бывший военнослужащий 38-летний Роб O'Нил.

По данным издания, O'Нил был лично удостоен награды за то, что 2 мая 2011 года в ходе спецоперации американского спецназа в пакистанском городе Абботабад три раза выстрелил в голову лидера "Аль-Каиды".

Решение раскрыть свою личность O'Нил принял после того, как из-за досрочного увольнения со службы был лишен ряда социальных льгот, положенных военным. Как отмечает газета, вместо положенных 20 лет O'Нил прослужил в спецназе 16 лет. За это время он не раз участвовал в военных операциях в различных зонах боевых действий, в том числе в Ираке и Афганистане, и выполнил более 400 боевых задач.

Как пишет Daily Mail, "ликвидатор террориста номер один" вырос в американском городе Бьютт, штат Монтана, где до сих пор живет его отец Том O'Нил, и решил стать "морским котиком" из-за несчастной любви. Однако, по словам отца, на выбор сына повлиял случай, когда на охоту вместе с ним пошел один из спецназовцев.

Читайте такжеВ США к пожизненному заключению приговорили зятя Усамы бен Ладена"Мы думали, что это будет большой мужчина, который голыми руками сможет поднять дом, но это был обычный парень. И тогда Роб сказал, что если этот парень может быть "морским котиком", то и он тоже", — заявил его отец в эксклюзивном интервью Daily Mail. По его словам, он не боится того, что после разоблачения его сын может стать "мишенью для радикальной группировки "Исламское государство".

Усама бен Ладен был уничтожен в мае 2011 года на окраине пакистанского города Абботабад в ходе операции американского спецназа. По завершении экспертиз тело главы "Аль-Каиды" в обстановке строжайшей секретности было захоронено в море.