Вариант бомбардировки рассматривается для остановки ядерной программы Тегерана.

Израиль допускает вариант бомбардировки Ирана для того, чтобы остановить ядерную его программу.

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Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в интервью изданию Corriere della Sera, передает 112.ua. На вопрос журналиста, рассматривает ли Израиль вариант бомбардировки Ирана, Кац ответил следующее: "Да, это вариант. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие. Если это будет последняя возможность предотвратить это, мы будем действовать военным способом".

Как отметил министр, разработка и испытания Ираном ракет большой дальности, несущих ядерное оружие, грозит не только Израилю, но и Саудовской Аравии.

Также Кац подчеркнул, что санкции США против Ирана эффективны, но, если бы европейские страны занимали более жесткую позицию в отношении Тегерана, было бы легче сдерживать Иран в закупке ядерного оружия и поддержке террористических группировок.

Как сообщал УНИАН, Иран вновь пригрозил выходом из ядерной сделки, если она окончательно прекратит свое существование.

Соглашение по ядерной программе Ирана было подписано в Вене 14 июля 2015 года между Ираном, группой 5+1 (пятью постоянными членами Совета безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией) и ЕС.