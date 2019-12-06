Страны Европы сообщили ООН о разработке Ираном ракет, способных нести ядерное оружие

Речь идет об испытаниях новой баллистической ракеты средней дальности «Шахаб-3», которая способна нести ядерный заряд.

Франция, Германия и Великобритания предупредили ООН, что Иран продолжает разрабатывать баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Тегеран отказываться от этой программы не планирует.

Эти европейские страны обратились в ООН с соответствующим письмом, сообщает Громадське со ссылкой на Associated Press.

Лондон, Париж и Берлин отмечают, что разработка таких ракет противоречит резолюции Совбеза ООН, которая призывает Иран отказаться от любых действий, связанных с таким типом ракет.

В этом письме они призвали генсека ООН Антониу Гутерриша отметить в своем следующем докладе, что деятельность Тегерана не соответствует призыву в резолюции Совбеза, которой была согласована ядерная сделка Ирана с мировыми державами.

Речь идет об испытаниях новой баллистической ракеты средней дальности «Шахаб-3», которая способна нести ядерный заряд. В письме европейских стран есть информация о запуске этой ракеты в апреле 2019 года.

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Ракета «Шахаб-3» считается системой категории 1, поскольку способна нести не менее 500 килограммов полезного груза на расстояние не менее 300 километров.

Также в письме говорится о запуске такой ракеты в июле, о запуске ракеты средней дальности «Боркан-3» 2 августа хуситами в Йемене, которых поддерживает Тегеран, а также о неудачном запуске 29 августа ракеты «Сафир», которая должна была вывести на орбиту иранский спутник.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф уже назвал письмо «откровенной ложью европейских государств ради того, чтобы скрыть неспособность выполнить свои обязательства по ядерной сделке».

Представитель Ирана в ООН также отметил, что Тегеран не планирует сворачивать свою ракетную программу.

Напомним, в начале ноября посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад заявил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если ядерная сделка окончательно прекратит свое существование.