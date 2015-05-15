В Риге во дворе здания бывшего КГБ появилась распятая статуя Путина (фото)

Статуя является одним из экспонатов выставки, которая проходит в центре города, сообщает латвийский телеканал TV5.

Однако автор инсталляции пожелал остаться неизвестным.

Отмечается, что вбить гвоздь в экспонат могут все желающие. "То, что этот экспонат находится в центре Риги и именно в этом здании, это закономерно. Он сам в таких учреждениях работал и заслуживает того, чтобы вогнать в него гвоздь. Он находится в нужном месте, в нужный час", – уверен посетитель выставки Роналдс.

В бесплатной выставке – 10 работ, в том числе и перевернутый кровавый автомобиль, внутри которого в Ночь музеев начнет бить фонтан. Он символизирует то, что люди среди городского шума перестали слышать и видеть друг друга.

Просмотреть инсталляции в бывшем здании КГБ можно до конца мая.