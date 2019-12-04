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Декларация стран НАТО: мы привержены политике открытых дверей, которая укрепляет Альянс

15:45, 04 декабря 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Организация Североатлантического договора (НАТО) подтверждает приверженность политике открытых дверей для будущего членства новых стран, которые будут стремиться стать членами Альянса.

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Об этом говорится в Лондонской декларации лидеров государств и правительств стран-членов НАТО, принятой на встрече в Лондоне, которая состоялась 3-4 декабря.

«Мы привержены политике открытых дверей НАТО, которая укрепляет Альянс и принесла безопасность миллионам европейцев», - отмечается в декларации.

В этой связи отмечается, что Северная Македония вскоре станет новым членом Альянса.

Также в НАТО настроены получать успех во всех миссиях Организации и операциях.

«Мы работаем ради усиления безопасности для всех нас. Мы укрепили партнерские отношения в соседнем с нами регионе и за его пределами, углубляя политический диалог, поддержку и взаимодействие со странами-партнерами и международными организациями», - говорится в декларации.

В НАТО подтверждают приверженность поддержке долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане.

В декларации отмечается, что НАТО усиливает сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, а также отмечается беспрецедентный прогресс в сотрудничестве между Альянсом и Европейским Союзом.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Лондоне во время выступления на конференции «НАТО действует: Введение новшеств в Альянсе» подтвердил, что решение Бухарестского саммита от 2008 года о получении Украиной и Грузией членства в Альянсе в будущем остается в силе.

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