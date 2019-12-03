Решение от 2008 года о будущем членстве Украины и Грузии в НАТО до сих пор в силе – Столтенберг

Альянс помогает Украине в евроатлантической интеграции, несмотря на то, что конкретные временные сроки вступления Украины в НАТО не установлены.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подтвердил, что решение Бухарестского саммита о приобретении Украиной и Грузией членства в Альянсе в будущем остается действующим.

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Об этом Столтенберг сказал в Лондоне во время выступления на конференции «НАТО действует: Введение новшеств в Альянсе».

«НАТО приняло решение на саммите в Бухаресте в 2008 году. Я был там лично, но в другой роли. Я помню, что тогда мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Это решение до сих пор в силе. В то же время, мы не установили каких-то конкретных временных сроков. Сейчас мы концентрируем внимание на том, каким образом мы можем помочь одновременно Грузии и Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции, воплощать реформы, модернизировать институты в сфере обороны и безопасности», - заявил Столтенберг.

Он отметил, что сотрудничество с Украиной и Грузией не только приносит пользу на пути обеих стран к евроатлантической интеграции, но также и Альянсу, поскольку эти страны участвуют в миссиях и операциях НАТО, в том числе в Афганистане.

«Мы сотрудничаем с Грузией и Украиной. И я считаю, что существует много чего между полным членством и ничем. И то, что мы делаем, это именно помогаем Грузии и Украине двигаться в направлении НАТО, и мы также обеспечиваем больше взаимодействия», - отметил Столтенберг.

Также он добавил, что сегодня в Грузии НАТО имеет большее присутствие, чем когда-либо ранее.