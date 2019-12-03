The Guardian: Генпрокуратура Германии подозревает Россию в убийстве “врага Кремля” в Берлине

Как оказалось, убийца чеченца посреди немецкой столицы раньше имел другое имя и причастен к еще одной жестокой расправе.

Немецкая Генеральная прокуратура подозревает разведывательные службы России в организации убийства бывшего чеченского военного, которого застрелили посреди Берлина. Теперь немецкие правоохранители собираются провести соответствующее расследование дела.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что со дня, когда гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили посреди дня в берлинском парке, прошло три месяца. Новый шаг будет означать, что немецкое государство официально обвиняет Кремль в политическом убийстве на немецкой земле. Это, вероятно, приведет к похожим дипломатическим последствиям, как и после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании в марте 2018 года.

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Кремль до этого времени категорически отрицает свою причастность к убийству в Берлине. А некоторые немецкие чиновники с самого начала говорили о том, что это может быть провокация, призванная посеять вражду между Россией и Европой. Но нежелание российского правительства пролить свет на дело только усиливало подозрения.

Убийца, который застрелил 40-летнего Хангошвили в парке Kleiner Tiergarten 23 августа, был арестован полицией во время попытки избавиться от оружия. Он отказался сотрудничать со следствием во время допросов. Убийца приехал в Германию с российским паспортом, выданным на имя "Вадим Соколов". Но эксперты сомневаются, что документ настоящий.

Генеральная прокуратура Германии решила взяться за это дело после того, как эксперты криминалисты установили, что убийца - тот же человек, которого подозревают в расправе над российским бизнесменом в 2013 году. Правда тогда его звали "Вадим Карасиков". Как и в случае Хангошвили, предыдущая жертва была застрелена убийцей, который подъехал на велосипеде.

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Москва выдала международный ордер на арест "Карасикова" в 2014 году лишь для того, чтобы через год отозвать его. Следственная группа Bellingcat выяснила, что записи о Карасикова были удалены из российских баз данных.

Хангошвили - этнический чеченец из грузинского района Панкиси. Он принимал участие в войне в Чечне против российской армии. Его убийство совпадает с закономерностью расправы над другими чеченцами в нескольких городах, к чему тоже может быть причастно российское государство.