Протесты в Иране унесли жизни не менее 208 человек - правозащитники

В стране арестовали более тысячи человек, среди них 180 так называемых "подстрекателей" протестов, которым грозит смертная казнь.

За последний месяц количество жертв так называемых "бензиновых протестов" в Иране составило не менее 208 человек.

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Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на данные международной правозащитной организации Amnesty International (AI), обнародованные в понедельник, 2 декабря.

Правозащитники заявляют, что на видеозаписях разгона демонстрантов зафиксирована стрельба по безоружным людям.

По пока не подтвержденным данным официальных источников, в стране арестовали более тысячи человек, среди них 180 так называемых "подстрекателей" протестов, которым грозит смертная казнь.

Блокируя сеть интернет, Тегеран сделал все, чтобы информация о протестах, соответствующие видео и фотоувидели как можно меньше людей в стране и за ее пределами.

"Шокирующее число погибших - это еще одно доказательство того, что иранские силы безопасности начали ужасную массовую резню", - говорится в докладе правозащитников из AI. Представители организации призывают привлечь к ответственности виновных за такой "кровавый произвол".

Напомним, протесты в Иране против повышения цен на горючее и нормирования продажи горючего населению по льготной цене начались 15 ноября. 19 ноября в ООН выразили обеспокоенность из-за "значительного количества погибших" вследствие применения силовиками и полицией боевых патронов против митингующих.