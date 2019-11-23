Власти Ирана подтвердила арест 100 лидеров протестов

Один из духовных лидеров Ирана обвинил протестующих в нападениях на мечети и другие исламские учреждения.

Власти Ирана признали арест около 100 вероятных лидеров массовых протестов в стране.

Об этом сообщает Радио.Свобода.

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Один из духовных лидеров Ирана аятолла Ахмад Хатами в пятницу, 22 ноября, в Тегеране заверил верующих, что «некоторые из лидеров беспорядков были анархистами, которые заслуживают смертного приговора».

Он обвинил их в нападениях на мечети и другие исламские учреждения. Другие официальные лица назвали демонстрантов «бандитами» и «мятежниками» и обвинили «иностранных врагов» в «заговоре» против иранского руководства.

Управление комиссара ООН по правам человека и другие правозащитные группы считают, что десятки демонстрантов были убиты и ранены, а значительно большее количество людей оказалось за решеткой. Однако Тегеран назвал такие оценки «фальшивыми» и заявил, что официально подтверждена гибель 9 человек и арест более чем 1000.

Как сообщал УНИАН, решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на топливо минимум на 50% правительство Ирана приняло в ночь на 15 ноября. Это вызвало массовые акции протеста. В последние дни задержаны около тысячи человек. Накануне протестующие подожгли более сотни банков и магазинов. Глава Ирана Рухани заявил о победе над "вражеским заговором" после подавления акций протеста.