Ждали "конца света": появились жуткие подробности о затворнике, 9 лет державшем детей взаперти

По данным следствия, многодетный отец насиловал двух других своих детей, которые давно уже не живут с ним.

В Нидерландах предъявили обвинение в сексуальном насилии 67-летнему мужчине, проживавшему на ферме в деревне Рёйнерволд и на протяжении девяти лет державшему там взаперти своих шестерых детей.

Об этом сообщается на сайте Государственной прокуратуры Нидерландов.

Читайте такжеВ Британии серийный насильник зарезал педофила, растлившего почти 200 детейПо данным следствия, всего у мужчины девятеро детей. Он обвиняется в насилии над двумя из трех своих старших детей, которые давно уже не живут с ним и не были в числе тех, кого полицейские обнаружили запертыми на ферме. Их пол и возраст не раскрываются.

Обвиняемый воспитывал своих детей один после смерти супруги в 2004 году. ДНК-экспертиза подтвердила, что он является отцом всех шестерых человек, обнаруженных на ферме.

Как пишет Esquire, о голландском семействе стало известно в середине октября, когда один из обитателей фермы пришел в местный бар, заказал пиво и рассказал, что он сам и его братья и сестры с 2010 года не были на улице.

Отмечается, что глава семейства издевался над своими детьми. Он избивал их, выдергивал волосы, заставлял принимать холодные ванны и держал их в собачьей конуре. Он обращался с ними как с собаками, чтобы они были «покорными». По информации журналистов, дети настолько боялись отца, что ходили под себя, чтобы лишний раз не попадаться ему на глаза.

Когда полицейские пробрались в дом, они обнаружили там четырех девушек и одного молодого человека, всем им было от 18 до 25 лет. Также в доме был их 67-летний отец. После инсульта он был частично обездвижен.

Как сообщал УНИАН, все они ждали на ферме конца света и каждые полчаса коллективно ходили по кругу.