Ждали "конца света": многодетная семья 9 лет прожила в подвале

В Голландии семья фермера девять лет прожила в подвале без контактов с внешним миром.

В Нидерландах мужчина и шестеро детей прожили 9 лет в подвале в ожидании «конца света».

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на BBC.

На ферме возле села Райнерволд в северной провинции Дренте проживали 58-летний мужчина и шестеро детей в возрасте от 18 до 25 лет.

О семье узнали, когда старший сын пришел в местный паб, заказал пиво и попросил о помощи. Он рассказал, что сбежал с фермы и у него есть братья и сестры. Также 25-летний мужчина заявил, что никогда не ходил в школу и 9 лет не был в парикмахерской.

По словам владельца паба, мужчина был растерянным и диким, носил большую бороду и старую одежду. Владелец заведения вызвал полицию.

Читайте такжеИтальянец прятал целую конопляную ферму дома под ванной (видео)

Правоохранители поехали на ферму и обнаружили скрытые лестницы за шкафом в гостиной, которые вели вниз в подвальное помещение, где жила семья. Эта ферма расположена возле села и добраться до нее можно по мосту через канал.

Один из журналистов опубликовал снимок хозяйства, но рассказал, что близко его туда не пустили.

На ферме полицейские обнаружили большой участок для выращивания овощей и козу. Они арестовали мужчину после отказа сотрудничать.

По предварительным данным местных властей, мать детей умерла до того как семья переехала сюда 9 лет назад. Также власти рассказали, что некоторых детей нет в реестрах, поэтому чиновники даже не знали о них.