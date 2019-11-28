Столкновение судов на Дунае: украинскому капитану грозит до 11 лет тюрьмы

В мае в Будапеште на Дунае произошло столкновение прогулочного катера с круизным лайнером Viking Sigyn, за штурвалом которого находился украинец. В результате аварии катер перевернулся и затонул. Погибли 27 человек.

Украинцу-капитану круизного лайнера Viking Sigyn, столкнувшегося в мае в Венгрии на реке Дунай с прогулочным катером, грозит до 11 лет заключения.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеАвария на Дунае: суд в Венгрии выпустил под залог арестованного украинского капитанаПрокуроры заявили, что неправомерные действия капитана привели к массовым жертвам. На борту катера «Русалка» находились 35 человек, в результате аварии 27 из них погибли. Среди погибших было 25 туристов из Южной Кореи. Также погибли капитан «Русалки» и член экипажа. Еще один корейский турист до сих пор считается пропавшим без вести.

Reuters отмечает, что это была самая страшная катастрофа на Дунае за последние 50 лет.

Как утверждают прокуроры, капитан круизного лайнера Viking Sigyn на несколько минут отвлекся от штурвала, не выдержал достаточного расстояния от другого судна и не прислал необходимые для обгона радио- и звуковые сигналы.

Также прокуроры заявили, что в случае доказательства вины капитана ему грозит тюремное заключение на срок от 2 до 11 лет.

Полиция идентифицировала, что капитаном Viking Sigyn был 64-летний украинец Юрий С. из Одессы.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая в Будапеште на реке Дунай произошло столкновение прогулочного катера с круизным лайнером Viking Sigyn. В результате аварии катер перевернулся и затонул.

30 мая венгерская полиция задержала капитана круизного лайнера, 64-летнего украинца, а 1 июня суд его арестовал. Позже украинца освободили под залог в размере 53 тысяч долларов.