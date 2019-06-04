Столкновение теплоходов в Будапеште: впервые за пять дней найдены тела погибших (видео)

Из Дуная вытащили тело мужчины, его нашли на расстоянии более 100 км вниз по течению от столицы Венгрии.

Спасателям впервые за пять дней удалось найти тела туристов, которые погибли в результате столкновения двух теплоходов на Дунае в Будапеште.

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Как сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Index.hu, в понедельник из Дуная вытащили тело мужчины, его нашли на расстоянии более 100 км вниз по течению от столицы Венгрии в регионе Бач-Кишкун.

Имени погибшего пока не назвали, но по данным венгерских СМИ - это корейский турист в возрасте около 60 лет.

Кроме того, вчера водолазы достали из воды тело женщины. Ее нашли в обломках прогулочного теплохода, которые лежат на дне Дуная недалеко от моста Маргит, где произошла авария.

Поисковая операция продолжается. Постоянные дожди и сильное течение мешали водолазам проводить работы. Много тел, как полагают, все еще находятся внутри затонувшего теплохода.

Как сообщал УНИАН, прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn. На борту лодки находилось 35 человек – 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.