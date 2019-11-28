New York Times: Адвокат Трампа предлагал услуги чиновникам в Украине

Адвокат президента США хотел заработать сотни тысяч долларов на сделках с украинской Генпрокуратурой и Минюстом.

Личный адвокат президента США пытался заключить с чиновниками в Украине сделки на сотни тысяч долларов. В то же время, как Рудольф Джулиани вел публичную кампанию, чтобы «откопать» в Киеве вредную информацию о политических оппонентах Дональда Трампа, он предлагал свои услуги украинским чиновникам.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания. Джулиани много раз настаивал, что у него нет никакого бизнеса в Украине. И ни одна из сделок так и не была окончательно заключена. Но документы указывают на то, что, продвигая повестку дня Трампа среди украинских чиновников, которым была нужна поддержка США, он также добивался заключения финансовых договоренностей с членами того же украинского правительства.

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Издание пишет, что такие обсуждения, в частности, велись с тогдашним Генеральным прокурором Юрием Луценко, который также помогал в американской миссии по поиску политической грязи. Переговоры с ним зашли достаточно далеко, чтобы он подписал по крайней мере предварительное соглашение на фирменном бланке.

В среду во время интервью Джулиани умалил значение этого эпизода. Он утверждал, что именно украинские чиновники в начале этого года обратились к нему, желая нанять его лично. Адвокат президента США настаивал, что он отверг эти предложения, однако около месяца рассматривал другое соглашение с украинским правительством. Но потом все равно отказался от него.

«Я подумал, что это было бы слишком сложно. Я не получил ни копейки», - сказал Джулиани.

Издание напоминает, что теневая дипломатическая кампания адвоката в Украине от имени американского президента оказалась в центре нынешней процедуры импичмента, начатой в Палате представителей. Вместе с тем, федеральное расследование проверяет его роль в кампании против посла США в Украине Мари Йованович, а также его финансовые дела с украинскими чиновниками.

Прокуроры и агенты ФБР на Манхэттене проверяют также вероятность, что Джулиани работал не только на американского президента, но и на украинских чиновников, которые хотели избавиться от Йованович по собственным причинам. Попытка повлиять на правительство США по требованию или по распоряжению иностранного правительства, политической партии или политика без регистрации в качестве иностранного агента – это уголовное преступление. Джулиани пояснил, что не зарегистрировался в таком статусе, потому что действовал от имени своего клиента – Дональда Трампа, а не в интересах украинцев. Пока ему не предъявили никаких обвинений.

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Документы, которые оказались в руках New York Times, разоблачают постепенные усилия Джулиани и юристов из его окружения, нацеленные найти среди украинских чиновников или их ведомств себе клиентов. Эта работа продолжалась несколько месяцев. В одном документе, датированном серединой февраля, очерчено предложение, согласно которому Джулиани будет представлять интересы Юрия Луценко, занимающего в то время должность Генерального прокурора Украины. В тот же период Джулиани работал с Луценко, подталкивая его к началу расследования против Джо Байдена и его сына, а также истории об украинском вмешательстве в выборы США в 2016 году.

Сделка, которая не была подписана, предусматривала, что Луценко заплатит 200 тысяч долларов фирме Giuliani Partners, принадлежащей адвокату американского президента, а также за услуги еще двух адвокатов из окружения Трампа – Джозефа диГенова и его жены Виктории Тоенсинг. Со своей стороны Джулиани должен был помочь украинскому правительству вернуть деньги, которые были украдены и спрятаны на иностранных счетах. Также его фирма должна была давать советы Луценко относительно «украинских претензий на возврат денег в разных финансовых институтах за пределами Украины».

Предложение было составлено через несколько недель после того, как Джулиани встретился с Луценко в своем офисе в Нью-Йорке, чтобы обсудить украинскую коррупцию. Луценко рассказал адвокату Трампа и другим присутствующим о платежах, которые якобы касались Хантера Байдена и компании Burisma. Луценко также передал информацию, которая якобы касалась посла США Мари Йованович.

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Издание напоминает, что Джулиани критиковал ее. Он и другие республиканцы утверждали, что посол в Украине выступает против американского президента. Действия адвоката Трампа против нее также хорошо вписывались в интересы Луценко, у которого были личные конфликты с послом. В конце концов, Йованович отозвали в мае, а Луценко потерял свою должность в Генеральной прокуратуре в августе после начала работы команды нового президента Украины.

В интервью Джулиани подтвердил, что после встречи Луценко хотел нанять его для передачи информации о коррупции в Украине власти США. Однако, адвокат Трампа утверждает, что это предложение работы на украинского Генпрокурора его не привлекло из-за возможного конфликта интересов. Однако, он добавил, что Луценко хотел привлечь его к работе по возвращению украинских активов.

Обновленное предложение было составлено через несколько дней с указанной информацией о том, как переслать деньги компании Giuliani Partners. В новой версии документа о Луценко упоминаний нет. Зато указано, что компания должна была получить 300 тысяч долларов от Министерства юстиции Украины и республики Украина. Джулиани подписал документ. Но тогдашний министр юстиции Павел Петренко этого не сделал.

Сейчас Джулиани утверждает, что подписал документ не потому, что хотел заработать. По его словам, он якобы хотел узнать больше о «восстановлении активов и отмывании денег в Украине».

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«Причиной было не моё желание заработать кучу денег», - сказал он, добавив, что обычно его услуги стоят дороже, чем несколько сотен тысяч долларов.

«Сначала я думал, что сделаю это. Но потом все обдумал и решил, что это будет иметь плохой вид», - добавил Джулиани.

Министерство юстиции Украины ответило New York Times, что не вступало в какие-либо контакты и не уплачивало никаких сумм адвокату Трампа.

В марте появился документ с предложением, в котором отмечалось, что украинский Минюст наймет его партнеров диГенова и Тоенсинг для работы по возврату активов. Но Генеральная прокуратура, которую возглавлял Луценко, должна была бы заплатить 300 тысяч долларов Giuliani Partners. Позже появилось еще несколько подобных документов, в которых упоминались имена диГенова и Тоенсинг, но не было упоминаний о Джулиани.

В апреле в одной из версии предложения в качестве потенциального клиента снова появился Луценко, а также его заместители. Документ был подписан Тоенсинг и напечатан на фирменном бланке ее фирмы. В нем говорилось, что она и ее муж будут представлять украинских чиновников «в связи с обнаружением и возвращением правительству Украины средств, незаконно выведенных из страны». Также американские юристы должны были помочь Луценко встретиться с чиновниками Вашингтона, чтобы обсудить «доказательства противоправного поведения в Украине, которое касалось США, например, вмешательство в выборы в 2016 году».

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Сам Луценко в интервью изданию «Украинская правда» сказал, что добивался встречи с Генеральным прокурором США Уильямом Барром. Поэтому поддерживал связь с неназванными советниками Джулиани.

«В конце концов, они сказали, что встреча будет невозможной, если я не найму компанию, которая бы лоббировала такую встречу», - рассказал Луценко, добавив, что отверг этот совет.

В другом договоре, по которым в апреле поставила подпись Тоенсинг, клиентом выступал еще один бывший Генпрокурор Украины Виктор Шокин. В январе он разговаривал по Skype с Джулиани и его партнерами. Шокин жаловался, что американские чиновники давили на украинское правительство, чтобы закрыть расследование против компании Burisma. И что его увольнение с должности произошло после того, как Джо Байден обвинил Генпрокурора в слишком мягком подходе к коррупции.

Тоенсинг предлагала, что за 25 тысяч долларов в месяц ее фирма будет представлять Шокина «с целью сбора доказательств относительно его увольнения в марте 2016 года с должности Генерального прокурора Украины, а также о роли тогдашнего вице-президента Джо Байдена в этом увольнении. Собранные доказательства будут представлены США и внешнеполитическим ведомствам».