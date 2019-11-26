Bloomberg: Джулиани хотел стать адвокатом «ПриватБанка»

Адвокат американского президента преследовал личные интересы в процессе поиска грязи на политических оппонентов своего клиента.

В течение лета Руди Джулиани обсуждал возможность стать представителем государственного банка Украины в судебных делах. В то же время он публично давил на Киев от имени другого своего клиента — президента США.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что Джулиани не получил работу адвоката украинского банка. Однако, переговоры об этом хорошо иллюстрируют его желание вести бизнес за рубежом, а также готовность «влезать» в дела, переполненные потенциальными конфликтами. Дело украинского банка одно из таких, ведь речь идет о споре с бывшим владельцем.

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Джулиани рассказал, что к нему обратились юристы «ПриватБанка», которые добивались возвращения активов, связанных с предыдущим владельцем – миллиардером Игорем Коломойским. Они интересовались, может ли Джулиани помочь в их гражданском иске. Ведь он неоднократно негативно высказывался в Twitter о другой стороне спора. Сам адвокат Трампа подтвердил Bloomberg эту информацию в телефонном разговоре.

Он встретился с юристами в офисе юридической фирмы Quinn Emanuel, чтобы обсудить дело. Однако, разговор закончился ничем, и стороны разошлись без соглашения. В компании Quinn Emanuel отказались комментировать этот эпизод. «ПриватБанк» в электронном письме ответил Bloomberg, что «не обращался к Джулиани и не рассматривал его привлечения ни в коей мере».

Издание напоминает, что 18 мая адвокат президента США в своем сообщении в Twitter назвал Коломойского «чрезвычайно опасным». Источники издания рассказали, что это привлекло внимание юристов «ПриватБанка» и украинского регулятора банковского сектора.

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Представители последнего решили связаться с Джулиани, чтобы поинтересоваться, есть ли у него какая-то информация, связанная с Коломойским. В августе адвокат американского президента провел две встречи с юристами из фирмы Quinn Emanuel. Он просмотрел отчет, составленный компанией по проведению расследований Kroll на заказ «ПриватБанка». По словам Джулиани, в нем говорилось о проблемной активности нескольких украинских олигархов.

«Мы согласились, что это дело фантастическое», - сказал Джулиани.

Источники рассказали Bloomberg, что американца все же не привлекли к участию в судебном споре между «ПриватБанком» и бывшим владельцем. Ведь ему не хватало независимых знаний о деятельности Коломойского. Сам Джулиани сказал, что этого не произошло из-за неудачного момента.