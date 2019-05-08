Foreign Policy: Замена посла США в разгар перемен в Украине опасна

Преждевременная замена Йованович в Киеве стала «политическим заказом», который может навредить американской дипломатии.

Конгрессмены от Демократической партии назвали это «политическим заказом». Администрация Дональда Трампа отозвала посла США в Украине Мари Йованович на два месяца раньше после политических атак против нее со стороны правых медиа-фигур и украинских чиновников.

Об этом пишет Foreign Policy, напоминая, что Йованович – опытный профессиональный дипломат. Она работала как в республиканских, так и в демократических администрациях. Должность посла в Украине она занимает с 2016 года. Однако, уже в этом месяце она прекратит свою работу. Четверо чиновников США заверили Foreign Policy, что атаки против нее безосновательны. Они привлекли внимание конгрессменов-демократов, которые в частном письме призвали Госсекретаря Майка Помпео вступиться на Йованович. Теперь эти конгрессмены начали публично высказывать свои беспокойства.

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«Скандальное решение Белого дома отозвать ее – это политический заказ и последний эпизод кампании администрации против карьерных кадров Госдепартамента», - заявили глава большинства в Палате представителей демократ Стени Хойер и председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энджел.

«Очевидно, что решение политически мотивированное. Поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным актерам в лоббировании устранения посла», - подчеркнули они.

Преждевременное увольнение Йованович оставит посольство США в Киеве без дипломата в важный для Украины переломный момент. Ведь как раз сейчас происходит передача власти администрации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Йованович постоянно подчеркивала необходимость бороться против коррупции в стране. Она попала в затруднительное положение в марте, когда Генпрокурор Юрий Луценко вдруг без каких-либо доказательств заявил, что американский посол дала ему список людей, которых ему нельзя преследовать. В Госдепартаменте назвали его слова «грубой фабрикацией». В апреле Луценко отказался от своих предыдущих заявлений.

Однако, его атака против Йованович произошла через две недели после того, как она выступила с критическими комментариями относительно антикоррупционных усилий Украины, призвав при этом уволить антикоррупционного прокурора Назара Холодницького. В записанном разговоре он якобы объяснял подозреваемому, как можно избежать обвинений во взяточничестве.

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Свои заявления против Йованович Луценко сделал во время интервью для Hill.TV 20 марта. В тот же день издание The Hill опубликовало еще два материала на основе разговора с украинским генпрокурором, в котором он сказал, что открыл расследование о попытке украинских правоохранителей помочь кандидату Хиллари Клинтон победить на выборах. В частности, украинская сторона якобы намеренно устроила утечку данных о незаконных выплатах, которые получал глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт от экс-президента Виктора Януковича.

За считанные недели до публикации выводов расследования специального представителя Департамента юстиции США относительно вмешательства России в выборы команда Трампа быстро подхватила слова Луценко. В частности, они заинтересовали личного адвоката американского президента Руди Джулиани.

После этого Йованович начали критиковать на Fox News и других правых СМИ, которые обвиняли ее в том, что она критикована президента США в частных разговорах. В марте ведущая Fox News Лаура Инграхам сказала, что бывший конгрессмен от Республиканской партии Пит Сешнс обратился в письме к Помпео в мае 2018 года с требованием «немедленно уволить» Йованович с должности посла в Украине. Он утверждал, что у него есть доказательства того, что посол США в Киеве критикует администрацию Трампа в частных разговорах. Однако, экс-чиновник США объяснил Foreign Policy, что эти обвинения ложные.

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«Тот факт, что Сешнс написал это письмо год назад и ее не уволили, доказывает, что ничего существенного на самом деле не было», - прокомментировал экс-посол США в Украине Джон Хербст.

Сын президента США Дональд Трамп-младший в Twitter распространил утверждения против Йованович, которые в марте транслировали Fox News и которые были связаны с материалами на правом сайте Daily Wire.

«Нам нужно больше Ричардов Гренеллов и меньше таких шутников в креслах послов», - написал сын Трампа, имея в виду посла США в Германии, который яро поддерживает действующую администрацию и критикует Берлин за отказ поддерживать американскую позицию в отношении торговли и ядерного соглашения с Ираном.

Волна критики беспокоит бывших послов США в Украине, которые считают, что Луценко и другие украинские чиновники могли использовать политические трещины в Америке, чтобы отомстить Йованович за ее работу. Foreign Policy узнало, что группа бывших дипломатов США обратились к Госсекретарю Майку Помпео, выразив ему беспокойство.

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США подталкивали Украину к проведению серьезных реформ для борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов с 2014 года, когда Россия вторглась на украинскую территорию и оккупировала Крым. Послы США все эти годы были критическим голосом в процессе борьбы с взяточничеством в Украине. Они поддерживали послов стран Европы, международные финансовые институты и украинское гражданское общество, а также реформаторов в парламенте.

«То, что произошло с Йованович, не просто грустно, но и опасно для продвижения нашей политики в Украине», - пояснил экс-посол Хербст.

«Очень важные процессы происходят именно сейчас, когда новый президент вот-вот займет должность. Нужен сильный посол на арене. Кто бы им не стал, очень важно, чтобы этот человек мог твердо высказываться в поддержку реформ», - добавил он.