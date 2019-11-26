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Кошка почувствовала приближение землетрясения в Албании: видео

16:35, 26 ноября 2019
Мир
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Землетрясение в Албании попало на видео / Скриншот, Twitter, La Plume Libre

В сети появилось видео начала опустошительного землятресения, которое произошло в Албании. На кадрах запечатлена кошка, которая почувствовала приближение бедствия и сбежала из-под стены жилого дома.

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Видео было снято камерой наружного наблюдения в городе Шенджин. На нем можно видеть, как дома сотрясают мощные подземные толчки. Спустя несколько секунд в квартале пропадает электричество.

Как сообщал УНИАН, ночью 26 ноября Албанию сотрясло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 5:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км на запад от Тираны.

По имеющимся данным, от бедствия погибли 13 человек, еще 600 человек пострадали.

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Теги: #землетрясение#Албания