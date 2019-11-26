Кошка почувствовала приближение землетрясения в Албании: видео

От стихийного бедствия погибли 13 человек, еще 600 человек пострадали.

В сети появилось видео начала опустошительного землятресения, которое произошло в Албании. На кадрах запечатлена кошка, которая почувствовала приближение бедствия и сбежала из-под стены жилого дома.

Читайте такжеВ МИД просят откликнуться украинцев, попавших в зону землетрясения в Албании

Видео было снято камерой наружного наблюдения в городе Шенджин. На нем можно видеть, как дома сотрясают мощные подземные толчки. Спустя несколько секунд в квартале пропадает электричество.

🇦🇱 CATASTROPHE NATURELLE : Vidéo impressionnante d'une caméra de vidéosurveillance à #Shengjin, en #Albanie. On y voit un immeuble bouger fortement pendant le #seisme de magnitude 6.4 qui a frappé le pays vers 3h du matin. 7 morts, 325 blessés. #earthquakepic.twitter.com/MsO1jsBFIQ — La Plume Libre (@LPLdirect) 26 ноября 2019 г.

Как сообщал УНИАН, ночью 26 ноября Албанию сотрясло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 5:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км на запад от Тираны.

По имеющимся данным, от бедствия погибли 13 человек, еще 600 человек пострадали.