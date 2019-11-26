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Землетрясение в Албании: количество погибших возросло до 13

14:47, 26 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Sky News.

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Землетрясение привело к разрушению множества зданий. По словам премьер-министра Эди Рамы, самая сложная ситуация сложилась в Дурресе и Тумане. Все службы сейчас активно работают над тем, чтобы спасти жизни людей.

Как сообщал УНИАН, ночью 26 ноября Албанию сотрясло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 5:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км на запад от Тираны.

Это землетрясение стало сильнейшим в Албании за десятилетие. Расположенная вдоль Адриатического и Ионического морей, между Грецией и Македонией, Албания подвергается регулярной сейсмической активности.

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Теги: #землетрясение#Албания