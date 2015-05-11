Российские оппозиционеры опубликовали расследование Немцова о войне на Донбассе

Как сообщает Радио Свобода, Яшин уверен, что доклад "Путин. Война" произведет впечатляющий эффект.

Борис Немцов занимался сбором доказательств того, что на стороне сепаратистов в Украине воюют российские воинские подразделения. Он также интервьюировал родственников солдат, погибших на востоке Украины.

После убийства Немцова полиция провела обыски в его квартире, конфисковав компьютеры и другие носители информации. При этом, как говорит Яшин, пропала часть собранного Немцовым архива. Первую неделю после гибели Немцова группа во главе с Яшиным восстанавливала утерянные документы.

Известно также о записке, написанной почерком Немцова и переданной его помощнице Ольге Шориной. В ней говорится: "Со мной связались десантники из Иваново. 17 убитых. Десантникам не платят их деньги, но сейчас они боятся говорить". Судя по всему, Немцов написал ее, опасаясь, что за ним ведется наблюдение, а разговоры прослушиваются.

"Мы понимаем, что бьем по больному месту, – говорит политик. – Наша цель – разоблачить ложь. Они говорят, что на Украине нет российских войск. Мы говорим, что есть. Для Путина всегда очень неприятно быть пойманным на лжи".

По словам Яшина, его команде удалось связаться с теми, кто общался с Немцовым, однако эти люди категорически отказались публично подтвердить сообщенную ими информацию, которая была "очень важной и специфической".

Убийство Немцова заставило тех, с кем он общался, быть еще более осторожными, отмечает Яшин.

Место презентации доклада "Путин. Война" – штаб-квартира партии РПР-ПАРНАС, сопредседателем которой был Борис Немцов.

Большая часть информации в этом документе собрана из открытых источников, также как и в восьми предыдущих докладах Немцова – о коррупции во власти и о подготовке Олимпийских игр в Сочи.

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Накануне презентации доклада Яшин сообщил, что многие типографии отказались его печатать под давлением властей.

Первый тираж доклада составляет 3 тысячи экземпляров, также документ будет размещен в интернете.

По словам Яшина, планируется начать сбор средств на публикацию дополнительного тиража, "хотя практика показывает, что распространение таких материалов сталкивается с очень серьезными трудностями".