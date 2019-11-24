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В Иране во время акций протеста погибли не менее 115 человек - правозащитники

04:56, 24 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Такие данные международная правозащитная организация Amnesty International (AI) опубликовала сегодня, информирует Deutsche Welle.

В организации убеждены, что к этим жертвам привели именно "противозаконные" действия иранских силовиков. Кроме того, правозащитники считают, что на самом деле количество погибших в результате действий силовиков против демонстрантов может будет значительно больше и призывают другие государства привлечь иранские власти к ответственности.

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Одновременно сообщается о постепенном возобновлении доступа к интернету в Иране. По крайней мере такую информацию распространила организация NetBlocks. По данным NetBlocks, 23 ноября доступ к всемирной сети был восстановлен на уровне 64% среднего показателя, который фиксировался до начала акций. Ограничение было введено из-за этих протестов.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что "главари беспорядков были идентифицированы и арестованы". Кроме того, представитель КСИР добавил, что в целом в Иране зафиксировали менее 100 инцидентов во время акций протеста против повышения стоимости топлива. Ранее СМИ сообщали о задержании около тысячи человек.

Акции протестов в Иране против повышения цен на топливо и нормирования его продажи населению по льготной цене начались 15 ноября.

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Теги: #Иран#протесты в Иране