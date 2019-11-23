Кровавые протесты в Иране: США отреагировали санкциями

Поводом для введения санкций, стало отключение властями Ирана интернета по всей стране.

США внесли в санкционный список министра связи и коммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азери Джахроми, который причастен к отключению интернета по всей стране из-за массовых протестов.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

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Он подчеркнул, что власти Ирана блокировали доступ в интернет в течение нескольких дней, лишив иранский народ свободы самовыражения и общения. При этом лидеры иранского режима обеспечили себе и своим близким исключительный доступ в интернет и к социальным сетям.

«Это лицемерие поддерживает коррумпированную религиозную мафию и угнетает иранский народ. Ни одна страна, ни одна компания не должны поддерживать цензуру режима и нарушение прав человека», - заявил Помпео.

Как сообщал УНИАН, решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на топливо минимум на 50% правительство Ирана приняло в ночь на 15 ноября. Это вызвало массовые акции протеста. В последние дни задержано около тысячи человек. Накануне протестующие подожгли более сотни банков и магазинов. Президент Ирана Рухани заявил о победе над "вражеским сговором" после подавления акций протеста.