Власти Непала пообещали за два года восстановить разрушенную инфраструктуру

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Власти реконструируют разрушенные здания государственных учреждений, школ, больниц, колледжей, а также линии коммуникаций, электростанции и дороги в течение двух лет", — говорится в заявлении премьер-министра Сушила Коирала.

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В своем обращении к парламенту страны глава правительства Непала также отметил, что государство предоставит лишившимся крова кредиты на восстановление частных домов размером до 25 тысяч долларов под 2% годовых.

Правительство заявило, что только на первую фазу восстановительных работ потребуется 2 миллиарда долларов, что не в состоянии обеспечить бюджет страны, из него на настоящий момент выделено около 200 миллионов. Размер затрат на полное восстановление озвучат после того, как будет завершен финальный анализ ущерба, нанесенного землетрясением.

Власти уже обратились за финансовой помощью к зарубежным странам, в ближайшее время с этой целью состоится встреча доноров средств.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в гималайской республике Непал утром 25 апреля. Согласно последним данным, свыше 7,8 тысячи человек погибли, более 14 тысяч получили ранения во время землетрясения и последовавших за ним повторных подземных толчков.