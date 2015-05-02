В Непале произошло новое землетрясение магнитудой 5

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в четверг в 05.35 по времени UTC. Эпицентр находился в 93 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Затем произошла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.

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Количество жертв землетрясения составляет более 6,2 тыс. человек, раненых – почти 14 тыс.

Для эвакуации украинцев вылетел самолета Ил-76 Минобороны, однако он находится в столице Индии Нью-Дели. Власти Непала дали разрешение на посадку самолета для эвакуации украинцев из района землетрясения.