В России увековечили "зеленых человечков" (фото)

Двухметровая скульптура российского "зеленого человечка" была установлена в городе Белогорск напротив здания администрации.

Как пишут местные СМИ, лицо военного не скрытое маской, в отличие от "зеленых человечков", которые в прошлом году принимали участие в оккупации Крыма.

На создание памятника потратили около 1 миллиона 300 тысяч рублей – это почти 26 тысяч долларов.

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Ранее сообщалось, что комитет Европарламента по иностранным делам одобрил проект резолюции по активизации санкций ЕС против России. Депутаты выразили озабоченность в связи с преследованием крымских татар на полуострове, которое началось после оккупации Крыма, а также из-за давления России на восточной границе ЕС.