Последняя воля выдающейся балерины: прах Майи Плисецкой развеют над Россией

Прощание с Майей Плисецкой пройдет в Германии, а ее прах, по завещанию, будет развеян над Россией. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС гендиректор Большого театра Владимир Урин.

"Родион Константинович Щедрин ознакомил меня с той часть их совместного с Майей Михайловной Плисецкой завещания, которая касается порядка прощания и ритуала захоронения, - рассказал Урин. - Последняя воля такова: "Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией".

По его словам, прощание с Майей Плисецкой состоится в Германии в кругу только родных и близких.

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Ранее в пресс-службе ГАБТа сообщили, что зрители и артисты Большого театра почтили память Плисецкой минутой молчания.

Политики и деятели искусства разных стран мира скорбят в связи со смертью Майи Плисецкой. В субботу президент России Владимир Путин выразил свои глубокие, искренние соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта великой русской балерины.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал на своей странице в Facebook, что Майя Плисецкая обладала редким сочетанием артистизма, красоты, благородства и достоинства. "Майи Плисецкой больше нет с нами. Но остались легендарная Кармен, Одетта-Одиллия, Раймонда. Остался ее Танец", - добавил премьер.

Ушла Майя Плисецкая. Гениальная балерина, обладающая редким сочетанием артистизма, красоты, благородства и достоинства. ... Posted by Дмитрий Медведев on 2 травня 2015 р.

Соболезнования в связи со смертью балерины выразили президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Танцор Михаил Барышников назвал Майю Плисецкую "одной из прекрасных и грациозных балерин нашего времени", отметив, что всегда будет помнить "ее потрясающего "Умирающего лебедя" 1959 и 1986 года. А прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева считает, что с Плисецкой ушла эпоха "Большого балета".

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Балерина дебютировала 21 июня 1941 года, а спустя два года была принята в труппу Большого театра, где проработала до 1988 года и танцевала ведущие партии. После ухода из Большого театра Майя Плисецкая работала в Европе.

В последние годы жизнь Майи Плисецкой во многом была связана с гастрольной деятельностью мужа, композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина. Кроме того, балерина продолжала выходить на сцену - исполняла балетный номер, поставленный для нее Бежаром - "Аvе Майя".

2 мая Майя Плисецкая скончалась на 90-м году жизни в Германии от сердечного приступа.