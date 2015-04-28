В Нью-Йорке на аукционе продадут телеграмму о капитуляции Германии

В Нью-Йорке на аукцион выставлена телеграмма, которую преемник Адольфа Гитлера — Карл Дениц (Karl Dönitz) — отправил главнокомандующему Люфтваффе фельдмаршалу Роберту фон Грайму. В ней глава Третьего рейха сообщил, что был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии и все боевые действия прекратятся 9 мая 1945 года, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

«Это было необходимо сделать для того, чтобы предотвратить уничтожение некоторых участков фронта, которое должно было произойти в ближайшее время, а также чтобы спасти как можно больше граждан Германии», — сообщается в телеграмме.

По словам историка Тома Лэмба (Tom Lamb), ранее такие документы сжигали либо сами немцы, либо воевавшие против них войска союзников. «Поэтому то, что документ удалось сохранить, удивительно», — заявил он.

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Фон Грайм получил телеграмму в 22:40 по местному времени 8 мая. Он бежал из Германии в Прагу, где его арестовали американцы. Телеграмму, отправленную Деницем, нашли в его чемодане. После этого бумага попала в руки американского офицера, проводившего допрос фон Грайма, впоследствии ее владельцем стал один частный коллекционер. Он и выставил телеграмму на аукцион.

Стартовая цена лота - 30 тысяч долларов. Когда состоится аукцион, издание не сообщает.

Перед самоубийством, совершенным 30 апреля 1945 года, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер составил Политическое завещание. В нем он назначил Карла Деница своим преемником на посту главы государства и верховного главнокомандующего. На Нюрнбергском процессе Деница приговорили к 10 годам лишения свободы за военные преступления, в частности за ведение подводной войны. Остаток своей жизни он провел в Западной Германии. Скончался Дениц от сердечного приступа в 1980 году в возрасте 89 лет.