В Японии вблизи Фукусимы произошло землетрясение

09:16, 03 мая 2015
Мир
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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов японской префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС "Фукусима-1", угрозы цунами нет.

землетрясение / ТСН

Как сообщает РИА Новости, по данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 13.03 по местному времени (07.03 по Киеву). Очаг залегал на глубине 40 километров под морским дном.

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Отмечается, что толчки силой до 3 баллов ощущались в 12 префектурах, в том числе в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата и других.

Информации о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС не поступала. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

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