Власти пострадавшего от землетрясения Непала не надеются найти под завалами выживших

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Мы делаем все возможное для поиска и спасения людей, но я не думаю, что сейчас осталась какая-то возможность найти под завалами выживших", - сказал представитель правительства Лакшми Прасад Дхакал.

Ранее полиция сообщила, что число жертв землетрясения в Непале, произошедшего в прошлую субботу, достигло 6621 человека. Число раненых на пятницу превысило 14 тысяч.

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Пропавшими без вести по-прежнему считаются около тысячи граждан стран Евросоюза. Неизвестной остается судьба тысяч жителей отдаленных и труднодоступных районов, и власти Непала предупреждают, что число погибших может превысить 10 тысяч.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале утром 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду.