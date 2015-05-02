Власти пострадавшего от землетрясения Непала не надеются найти под завалами выживших
В Непале исключают возможность найти выживших после мощного землетрясения, произошедшего неделю назад, жертвами которого стали более 6,6 тысяч человек.
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Мы делаем все возможное для поиска и спасения людей, но я не думаю, что сейчас осталась какая-то возможность найти под завалами выживших", - сказал представитель правительства Лакшми Прасад Дхакал.
Ранее полиция сообщила, что число жертв землетрясения в Непале, произошедшего в прошлую субботу, достигло 6621 человека. Число раненых на пятницу превысило 14 тысяч.
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Пропавшими без вести по-прежнему считаются около тысячи граждан стран Евросоюза. Неизвестной остается судьба тысяч жителей отдаленных и труднодоступных районов, и власти Непала предупреждают, что число погибших может превысить 10 тысяч.
Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале утром 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду.