В Средиземное море вошли корабли Бундесвера для спасения мигрантов

В настоящее время они находятся на пути к острову Крит в Средиземном море, сообщил представитель военно-морского флота Германии, передает DW.DE. Фрегат "Гессен" и транспортный корабль "Берлин", как ожидается, сегодня прибудут на морскую базу этого греческого острова, где они должны получить одеяла и продовольствие. Оба корабля ранее были задействованы в миссии "Аталанта" для противодействия сомалийским морским пиратам у африканского побережья.

Читайте также50% немцев готовы к увеличению потока мигрантов в Германию - опросПо данным Бундесвера, миссия немецких кораблей действует независимо от европейского пограничного агентства Frontex, главной задачей которого является защита внешних границ ЕС, а не спасение мигрантов, которые тонут в море. Борьба с бандами перевозчиков, которые на протяжении прошлых месяцев доставили сотни беженцев в непригодных для морских переправ лодках к европейскому берегу, тоже не относится к перечню задач немецких моряков.

Об увеличении усилий, направленных на спасение беженцев, которые тонут, пытаясь на лодках попасть в Европу, а также на борьбу с контрабандистами, которые их перевозят, главы государств и правительств европейских стран договорились на недавнем саммите по вопросам политики в отношении беженцев.