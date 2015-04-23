СМИ: ЕС будет отправлять назад мигрантов, прибывших со Средиземного моря

Такое решение будет принято сегодня в Брюсселе лидерами ЕС во время экстренного саммита по вопросам нелегальной миграции, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Guardian.

Читайте такжеАвстралия предложила ЕС разворачивать корабли с мигрантами

В конфиденциальном проекте заявления говорится, что подавляющее большинство нелегалов, добравшихся до Италии - в 2014 году таких было около 150 тыс. - будут отправлены обратно в соответствии с новой программой быстрого возвращения, согласованной с пограничным агентством ЕС (Frontex).

В этом году до берегов Италии, Мальты и Греции добрались более 36 тыс. нелегальных мигрантов.

"Проект резолюции также указывает на то, что надежды на существенное расширение поисково-спасательных операций в Средиземном море в ответ на гуманитарный кризис, скорее всего, будут разбиты, несмотря на растущее давление", - пишет издание.

Заявление саммита лишь подтверждает решение министерств внутренних и иностранных дел стран об увеличении вдвое финансирования в 2015 и 2016 годах операции "Тритон" и операций пограничного наблюдения "Посейдон", которые действуют только в 30 милях от итальянского побережья.

По данным издания, лидеры ЕС, скорее всего, согласятся, что необходимо "проводить систематические усилия по выявлению, захвату и уничтожению судов, прежде чем они используются перевозчиками нелегалов". Совместная военная операция ЕС будет осуществляться в рамках международного права.

Саммит будет рассматривать предложенный главами МИД и МВД стран ЕС план действий из 10 пунктов, предусматривающий расширение мер по поиску и спасению мигрантов, борьбу с перевозчиками, осуществляющими нелегальную транспортировку мигрантов.