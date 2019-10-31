В Мозамбике повстанцы ликвидировали пятерых российских наемников ЧВК "Вагнер"

Погибли 20 военных правительственной армии и пятеро россиян. Все они были обезглавлены.

В Мозамбике в результате нападения повстанцев были ликвидированы пятеро наемников российской ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет издание Carta de Mocambique со ссылкой на неназванные источники, передает Медуза.

Инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду.

Повстанцы устроили засаду на автомобиль, в котором ехали наемники ЧВК "Вагнер" и сотрудники силовых структур Мозамбика: они установили на дороге баррикады, а когда машина остановилась, открыли огонь.

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Погибли 20 военнослужащих правительственной армии и пятеро россиян. Все они были обезглавлены, добавляет Радио Свобода. Тела были доставлены в больницу города Муеда.

МИД РФ пока официально не комментировал гибель россиян в Мозамбике.

"Вагнер" - частная военная компания, которую связывают с приближенным к Путину российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Бойцы этого печальноизвестного российского формирования воевали в Украине и Сирии.

В Мозамбике, по данным СМИ, наемники "Вагнера" якобы помогают действующему правительству бороться с повстанцами-исламистами.

Ранее УНИАН сообщал, что российские наемники и вооружение прибыли в Мозамбик для поддержки местного режима. В частности, в страну прибыл контингент из примерно 200 бойцов, в который входят элитные подразделения, а также три боевых вертолета с экипажами.