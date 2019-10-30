Facebook удалил связанные с "поваром Путина" фейковые аккаунты, которые влияли на Африку

По данным Facebook, три сети из почти 200 аккаунтов, имеющих миллионную аудиторию и связанных с Евгением Пригожиным, пытались вмешаться во внутренние дела восьми африканских стран.

Социальная сеть Facebook удалила три сети фальшивых аккаунтов и групп, предположительно связанных с приближенным к Путину Евгением Пригожиным.

Об этом сообщил глава службы кибербезопасности компании Натаниэль Глейхер, передает Би-Би-Си.

Удаленные аккаунты публиковали ссылки на статьи и мемы, ориентированные на жителей африканских стран. Как и в случае с вмешательством в американские выборы 2016 и 2018 годов, в фальшивых аккаунтах имитировалось поведение жителей этих стран.

Сети из почти 200 аккаунтов имели общую аудиторию более одного миллиона подписчиков, добавляет Deutsche Welle. Самая крупная из трех сетей включала 35 аккаунтов в Facebook, 53 страницы, семь групп, а также пять аккаунтов в Instagram, входящий в корпорацию Марка Цукерберга.

Первая сеть аккаунтов и групп, продолжает Би-Би-Си, охватывала страны Африки южнее Сахары: Мадагаскар, ЦАР, Мозамбик, ДРК, Кот-Д'Ивуар и Камерун. Публикации касались отношений России и стран Африки, выборов на Мадагаскаре и в Мозамбике и политики США и Франции.

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На рекламу в этой сети аккаунтов заказчики потратили 77 тыс. долларов. Первое платное объявление было опубликовано в апреле 2018-го года, последнее - в октябре 2019-го.

Вторая сеть была ориентирована на Судан. Она использовала как аккаунты реальных граждан страны (вероятно, они за деньги публиковали нужный контент), так и фальшивые профили. На этих страницах ссылки на материалы государственного информационного агентства Судана SUNA, арабо- и англоязычных версии российских пропагандистских СМИ Sputnik и RT.

Facebook сообщила, что эта сеть заплатила за рекламу около 160 долларов, но в российских рублях. Деньги выделялись в тот же период - с апреля 2018 по октябрь 2019 года.

Третья сеть была ориентирована на аудиторию в Ливии, где Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара, а политтехнологи Пригожина, по данным Bloomberg, пытались связаться с сыном Муаммара Каддафи. Рекламная кампания в этой сети началась значительно раньше - в мае 2014-го года. Общая сумма затрат - около 10 тысяч долларов.

Согласно расследованию Facebook, общие расходы на рекламу в этих трех сетях составили более 87 тысяч долларов.

Подконтрольная Евгению Пригожину группа "Конкорд" опровергла информацию о том, что удаленные Facebook аккаунты связаны с российским бизнесменом.

"Данная информация не соответствует действительности. Считаем нецелесообразным доверять заявлениям Facebook, поскольку, на наш взгляд, они занимаются самопиаром. Евгений Викторович отдельно просил напомнить вам по поводу заявлений такого рода старую русскую народную мудрость: "На сарае х*й написано, а там дрова лежат", - заявили в пресс-службе российской группы компаний на странице в российской соцсети "Вконтакте".

Пригожину принадлежит, в частности, "Агентство интернет-исследований", более известное как "фабрика троллей". Через него, по данным США, Кремль осуществлял вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

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Массовое удаление аккаунтов, связанных с "фабриками троллей", Facebook начала весной 2018 года после расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США, напоминает Би-Би-Си. Позже соцсеть несколько раз удаляла сети аккаунтов, предположительно используемых Россией и Ираном.

В феврале 2018 года Минюст США назвал имена 13 россиян, которые, как считает следствие, пытались повлиять на президентские выборы 2016 года через сеть фальшивых аккаунтов в соцсетях. Номер один в этом списке - бизнесмен Евгений Пригожин, предполагаемый спонсор "Агентства интернет-исследований" (АИИ), которое в России принято называть "фабрикой троллей".

Остальные 12 фигурантов - программисты, переводчики и менеджеры, которые могли сотрудничать с АИИ. Некоторые из них также обвиняются в мошенничестве и незаконном использовании личных данных.

В 2014 году хакерская группа "Анонимный интернационал" опубликовала содержание почтовых ящиков нескольких предполагаемых сотрудников АИИ. В письмах мелькали имена будущих фигурантов "списка 13": помимо Пригожина эти были Михаил Бурчик, Мария Бовда, Анна Богачева, Александра Крылова.