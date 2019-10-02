Российские «вагнеровцы» прибыли в Мозамбик – СМИ

В Мозамбике российские наемники будут помогать правительству вести борьбу с джихадистами.

Российские наемники и вооружение прибыли в Мозамбик для поддержки местного режима.

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Об этом сообщается в материале The Times. Отмечается, что это один из последних примеров того, как правительства африканских стран обращаются к Москве для решения своих проблем, позволяя ей наращивать свое влияние в регионе.

В Мозамбике российские наемники будут помогать правительству вести борьбу с джихадистами.

Так, в страну прибыл контингент из примерно 200 бойцов, в который входят элитные подразделения, а также три боевых вертолета с экипажами.

Россияне, как утверждается, будут заниматься подготовкой правительственных сил и оказывать им боевую поддержку в провинции Кабу-Делгаду. За минувшие два года в регионе произошел ряд жестоких инцидентов: боевики сжигали деревни и убивали местных жителей. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

Сообщается, что среди российского контингента есть и бойцы «ЧВК Вагнера» – печально известного российского формирования, наемники которого воевали в Украине и Сирии.

Ранее сообщалось, что российские наемники «ЧВК Вагнера» тренируют местных солдат в Судане и Центральноафриканской Республике.

Кроме того, в сентябре наемники Путина появились на поле битвы в Ливии. Более 100 наемников из группы «Вагнер», которую контролирует «личный повар Путина» Евгений Пригожин, прибыли на ливийскую базу на передовой в первую неделю сентября. Они будут поддерживать восточного военачальника Халифа Хафтара в его наступлении на столицу страны – город Триполи.