New York Times: Россия может использовать Украину, чтобы опять повлиять на выборы в США

Последние скандалы создают расколы и конфликты, на которых через год смогут сыграть российские спецслужбы.

Вашингтон поглощен процедурой импичмента, которая была начата после публикации жалобы информатора в конце сентября. В ней говорилось о том, что администрация Дональда Трампа пытались заставить Украину открыть некоторые политически мотивированные расследования. Тем временем, происходят параллельные действия, нацеленные на то, чтобы подорвать отчет специального прокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России в американские выборы.

Генеральный прокурор США Билл Барр недавно побывал в Италии и Великобритании, чтобы собрать информацию для своих поисков происхождения российского дела. Однако, в это же время появился другое и, вероятно, наиболее вредное следствие попыток окружения Трампа «накопать» грязи на бывшего вице-президента США Джо Байдена и дискредитировать расследование Мюллера. Все эти действия создают большой пласт пропаганды, который разведка России может использовать для влияния на американские выборы в 2020 году, — пишет New York Times.

Умышленно или нет, президент США и его соратники помогают продвигать очередную кампанию по дезинформации, которой сможет воспользоваться Россия. Такое положение вещей стало очевидным во время показаний поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора на прошлой неделе. Он описал работу двух дипломатических каналов в отношениях с Киевом: один из них нормальный и правильный, а другой «очень необычный». Второй канал под руководством адвоката Трампа Руди Джулиани и нескольких чиновников Госдепартамента включал сдерживание передачи военной помощи Киеву. Чтобы получить ее, украинский президент должен был «пойти к микрофону» и объявить об открытии дела против Байдена и своей же страны, которая якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

Читайте такжеWashington Post: Посол Тейлор годами боролся с коррупцией в Украине, но Трамп все изменил

Стоит упомянуть о том, что Украина просто сейчас обороняется от российской агрессии, — сказал Тейлор. Схема, созданная Трампом и его окружением, ослабила боевые возможности украинской армии и сыграла на руку России. И все это только ради политической выгоды во внутренней политике.

Российские спецслужбы вряд ли могли бы себе представить более плодородную среду для своего аппарата воздействия. Усилия по давлению на Украину ради грязи на Байдена дает готовую и даже официально утвержденную правительством США линию атаки для операций по дезинформации. А параллельные попытки соратников Трампа дискредитировать расследование Мюллера и распространить теорию о «реальном сговоре» между Хиллари Клинтон и Киевом дают России возможность отрицать собственные зловещие поступки.

На самом деле Россия уже нашла способ превратить слова Трампа в оружие. В начале этого месяца посольство РФ в Великобритании указало на скепсис Трампа, чтобы отрицать российскую роль в покушении на экс-шпиона, которого в 2018 году пытались отравить в Англии.

План России на 2020 год кажется очевидным. В июле, выступая перед Комитетом Сената по юстиции, директор ФБР Кристофер Врей сказал, что Москва до сих пор «абсолютно нацелена на попытку вмешаться в наши выборы». Кажется неизбежным то, что Россия будет производить, распространять и усиливать дезинформацию через популярные социальные сети. Комитет Сената по вопросам разведки в своем отчете указала на издательскую группу из России, связанную с пресловутой «фабрикой троллей», которая уже ведет «активные действия», нацеленные на выборах 2020 года. В частности, она собирает личные данные людей, которые потенциально могут быть готовыми воспринимать российскую пропаганду.

Читайте такжеPolitico: Для Украины последствия скандала вокруг Трампа будут долговременными

Издание пишет, что для российского правительства нынешнее болезненное состояние американской политики – это лучший из возможных миров. В нем не просто американо-украинские отношения стали жертвой хаоса (хотя это тоже большая победа для Москвы), но и сам американский президент и его окружение открыто указывают, по каким политическим расколам в США можно ударить, на каких социальных несогласиях можно сыграть, а также на утверждения, которые уже собрали максимальное внимание американского электората. Поэтому пока России остается просто сидеть и ждать свое время.