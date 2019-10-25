The Economist: Западу стоит поучиться у Путина, чтобы спасти Украину и себя от него же

За пять лет российский автократ смог сделать так, чтобы Запад начал давить на жертву его агрессии ради поисков сближения с ним.

Когда Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Брисбен пять лет назад, он был изолированным и оторванным от цивилизованного мира из-за аннексии Крыма, вторжения в Украину и уничтожения пассажирского лайнера с нидерландцами и австралийцами на борту. Западные лидеры выдворили Россию из G7 и ввели санкции. Некоторые из них отказывались даже здороваться с Путиным. Он рано уехал домой, презренный и униженный.

Через пять лет после того он снова вскарабкался на мировую арену, управляя конфликтом на Ближнем Востоке, строя стратегический альянс с Китаем и вбивая клин между союзниками НАТО, - пишет The Economist. Именно на его резиденцию в Сочи, а не особняк Дональда Трампа во Флориде 22 октября, прибыл президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, чтобы решить судьбу Сирии. Сюда же 23 октября съехались лидеры 40 стран Африки в поисках денег и оружия.

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Встреча с Эрдоганом закрепила доминирование России на Ближнем Востоке с помощью соглашения об установлении совместного военного контроля над территорией, которая принадлежала курдам. В начале месяца Путина встречали в Саудовской Аравии, стране с третьей крупнейшей добычей нефти в мире. Его встречал крон-принц Мохаммед бин Салман. Военный оркестр Саудовской Аравии играл национальный гимн России, а самолеты распылили в небе дым в цветах российского флага. Россия, второй в мире производитель нефти, теперь имеет лучшие возможности влиять на добычу и цены.

Путин также построил тесные отношения с Китаем. Его лидер Си Цзиньпин рассматривает российского коллегу как актив, который помогает Пекину проектировать свое все большее влияние. Путин вызвался помочь Китаю построить систему раннего ядерного предупреждения. Эта договоренность поможет изменить глобальный баланс сил в пользу Китая.

Подход Европы к России тоже меняется благодаря росту хватки Путина на Ближнем Востоке и его тесным отношениям с Китаем. Президент Франции Эммануэль Макрон начал говорить, что Россия слишком важна, чтобы ее отрезать. Поэтому нужно включить его в архитектуру безопасности Европы. А Украина, которая потеряла 13 тысяч человек из-за войны на Донбассе, теперь под давлением как США, так и Европы, которые требуют скорейшего окончания войны с Россией, чтобы они могли отменить санкции.

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Как страна с экономикой размером с Испанию, коррупцией на уровне Папуа Новой Гвинеи и продолжительностью жизни ниже, чем в охваченной войной Ливии смогла достичь всего этого? Военная модернизация сыграла важную роль. За 20 лет Путин превратил российские Вооруженные силы с неуправляемой толпы плохо обеспеченных призывников в хорошо вооруженную и профессиональную силу. Но политически он оказался более проницательным, чем Запад, быстро используя возможности и поддерживая своих союзников.

Президент США Барак Обама провел красные линии против применения химического оружия в Сирии, но не был готов применить силу, чтобы защитить их. Трамп покинул союзников курдов в начале этого месяца, выведя свои войска, когда Турция угрожала вторгнуться на север Сирии. Путин заметил, что нежелание Запада использовать армию создало вакуум власти. Он смог вторгнуться в Украину, отправить войска для оккупации бывших американских позиций и бомбардировки гражданских целей в Сирии, при этом не сомневаясь, что Запад будет молчать. Когда Путин выступил на стороне кровавого сирийского диктатора Башара Асада, другие актеры на Ближнем Востоке включительно с Саудовской Аравией, которая традиционно была союзником США, сделали вывод, что российский лидер будет поддерживать их не смотря на все нарушения прав человека. На его фоне Запад начал казаться им непостоянным и слишком склонным к поучениям.

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Имея дело с агрессией России, Запад склонен отступать. И это ошибка, которую Путин никогда бы не допустил, если бы был на месте Трампа или Макрона. Он бы настаивал на своем и искал слабости, которые можно было бы использовать. Успехи Путина маскируют уязвимости. За границей ему все труднее быть миноритарным партнером Китая. Дома доходы населения сокращаются вот уже шестой год подряд. Пенсионный возраст пришлось повысить, а люди устали от коррупции. Дорогостоящие военные авантюры Путина ранее генерировали большой энтузиазм в обществе, но теперь они стали источником недовольства.

Путин хочет, чтобы Запад отменил санкции и смирился с его планом остаться при власти до смерти. Но Запад не должен поощрять его авантюризм. Ему лучше поучиться отдельным вещам у Путина. В частности, что нужно поддерживать союзников, использовать свои сильные стороны, не сгибаться под давлением и не создавать вакуум, который может заполнить враждебная сила. Западу нужна более мощная внешняя политика, чтобы разобраться с новым мировым автократом.