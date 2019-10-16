У Путина оценили фальшивый российский гимн от арабов в ОАЭ

Пресс-секретарь российского президента утверждает, что к ситуации нужно относиться спокойно, поскольку ОАЭ хорошо приняли Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некачественное исполнение российского гимна арабами в ОАЭ «сильно преувеличено».

Об этом Песков рассказал на брифинге с журналистами в Москве.

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«Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение гимна, но, тем не менее, эмиратская и саудовская сторона очень старались и действительно подчеркнуто и по-доброму принимали президента», – сказал он.

Песков добавил, что «если и были какие-то огрехи в исполнении гимна, то в этом случае все, конечно, относятся с пониманием».

Пресс-секретарь российского президента утверждает, что к ситуации нужно относиться спокойно, поскольку ОАЭ хорошо приняли Владимира Путина.

Напомним, во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в королевском дворце Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда его попытался почтить оркестр Эр-Рияд. Но что-то пошло не так, и исполнение главной российской композиции оркестра не удалось. Путин при этом никак не отреагировал.