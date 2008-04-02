Российские политики подвели итоги президентства Путина

Российские политики Борис НЕМЦОВ и Владимир МИЛОВ презентовали в Украине независимый экспертный доклад «Путин. Итоги», посвященный окончанию второго президентского срока Владимира ПУТИНА.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН Б.НЕМЦОВ, доклад представляет собой критический либеральный взгляд на 8-летнее правление «уходящего» президента и является «подведением настоящих итогов правления ПУТИНА». Б.НЕМЦОВ подчеркнул, что книга была издана в России 5 тысячным тиражом в издательстве «Новой газеты». При этом, по словам политика, ни одна книготорговая компания не согласилась ее реализовывать. Б.НЕМЦОВ отметил, что единственное место в России, где можно купить этот доклад – киоск «Новой газеты». По его словам, за несколько недель было куплено более 3 тыс. экземпляров книги. Кроме того, отметил он, доклад был отправлен представителям власти – в Кремль и Госдуму. «Реакция была разная – первая: «сколько им дать чтобы они заткнулись?» и вторая: «давайте делать вид, что ничего не произошло», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Он отметил, что доклад состоит из 12 глав. Первая глава, по его словам, посвящена проблемам процветания коррупции в России. Он отметил, что за годы правления В.ПУТИНА РФ опустилась с 82 на 143 место в мировом рейтинге индекса восприятия коррупции.

Кроме того, авторы в докладе критически рассматривают сложившуюся в стране общеполитическую и экономическую ситуацию. В докладе проведен подробный анализ достижений и ошибок, допущенных властью в период правления действующего президента, в том числе в ходе пенсионной реформы, реформы судебной системы, политических и экономических преобразований последних лет. Особое внимание авторы уделили, углублению неравенства, кризису пенсионной и судебной систем, вопросам нарушения конституционных норм, теме краха национальных проектов, проблеме повышения рождаемости и снижения смертности в стране, а также внешней политике. Также дана жесткая оценка реальной ситуации в экономике и предложены альтернативные пути решения стоящих перед страной проблем.

Б.НЕМЦОВ также сообщил, что доклад будет широко представлен в 10 самых крупных городах России. По его словам, также уже поступило предложение об издании данного доклада на украинском языке. При этом он не уточнил от кого именно получил такое предложение и каким тиражом будет выпущена книга.

В свою очередь соавтор доклада Владимир МИЛОВ, который в 2002 году был заместителем министра энергетики правительства России, отметил, что главная цель данной книги – «разбудить российское общество». «У нас существует огромный дефицит дискуссии относительно политической и экономической ситуации и его надо восполнить», - сказал В.МИЛОВ.