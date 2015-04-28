В Балтиморе не утихают массовые беспорядки, власти привлекли Нацгвардию (фоторепортаж, видео)

По данным СМИ, гвардейцам не разрешается применять огнестрельное оружие. Они играют вспомогательную роль и должны препятствовать мародерству, грабежам и вандализму.

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Кроме того, на фоне массовых беспорядков в американском городе Балтимор власти штата Мэриленд вынуждены была в понедельник, 27 апреля, объявить чрезвычайное положение в штате. В самом Балтиморе введен комендантский час.

Беспорядки начались после траурных мероприятий в городе, связанных с погребением афроамериканского гражданина, который погиб 19 апреля, находясь под стражей в полиции. Причиной смерти арестованного 12 апреля 25-летнего афроамериканца стало повреждение спинного мозга. Полицию обвиняют в пытках и избиениях, которые и повлекли эти повреждения. Перед смертью молодой человек находился в коме.

Тем временем, интернет облетело видео, на котором запечатлен момент, когда одного из протестующих в Балтиморе на улице ловит мать. Женщина попыталась догнать сына, наградила оплеухами, однако ему удалось вывернуться.