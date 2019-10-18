цей матеріал доступний українською

Стрельба, взрывы и разъяренные банды: в Мексике картель взял в осаду город (видео)

20:48, 18 октября 2019
Мир
277 0

Читайте такжеВ Мексике наркокартель застрелил и расчленил 19 человекОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что после столкновений с вооруженными бандитами полиции пришлось отпустить задержанного.

Наркокартель Эль Чапо считали одним из самых мощных в мире. Удержать его в мексиканских тюрьмах власть не смогла – преступник сбегал дважды. В связи с этим его передали США, куда подручные наркобарона поставляли сотни тонн кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны. Его приговорили к пожизненному заключению. А незаконным бизнесом сейчас, по данным СМИ, занимаются сыновья.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мексике люди привязали мэра к пикапу и проволокли по улицам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мексика