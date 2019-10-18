Стрельба, взрывы и разъяренные банды: в Мексике картель взял в осаду город (видео)

События спровоцировал арест сына наркобарона Эль Чапо.

На севере Мексики картель взял в осаду город Кульякан, в котором задержали сына одного из самых известных наркобаронов мира – Эль Чапо.

Читайте такжеВ Мексике наркокартель застрелил и расчленил 19 человекОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что после столкновений с вооруженными бандитами полиции пришлось отпустить задержанного.

Наркокартель Эль Чапо считали одним из самых мощных в мире. Удержать его в мексиканских тюрьмах власть не смогла – преступник сбегал дважды. В связи с этим его передали США, куда подручные наркобарона поставляли сотни тонн кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны. Его приговорили к пожизненному заключению. А незаконным бизнесом сейчас, по данным СМИ, занимаются сыновья.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мексике люди привязали мэра к пикапу и проволокли по улицам.