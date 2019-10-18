Стрельба, взрывы и разъяренные банды: в Мексике картель взял в осаду город (видео)
20:48, 18 октября 2019Мир
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События спровоцировал арест сына наркобарона Эль Чапо.
На севере Мексики картель взял в осаду город за арест сына Эль Чапо
На севере Мексики картель взял в осаду город Кульякан, в котором задержали сына одного из самых известных наркобаронов мира – Эль Чапо.
Читайте такжеВ Мексике наркокартель застрелил и расчленил 19 человекОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что после столкновений с вооруженными бандитами полиции пришлось отпустить задержанного.
Наркокартель Эль Чапо считали одним из самых мощных в мире. Удержать его в мексиканских тюрьмах власть не смогла – преступник сбегал дважды. В связи с этим его передали США, куда подручные наркобарона поставляли сотни тонн кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны. Его приговорили к пожизненному заключению. А незаконным бизнесом сейчас, по данным СМИ, занимаются сыновья.
Как ранее сообщал УНИАН, в Мексике люди привязали мэра к пикапу и проволокли по улицам.
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