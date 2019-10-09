Не построил дорогу: в Мексике люди привязали мэра к пикапу и проволокли по улицам (видео)

Разъяренную толпу остановили полицейские, в ходе столкновений пострадали минимум 11 человек.

В штате Чьяпас на юге Мексики местные жители учинили расправу над главой администрации муниципалитета Лас-Маргаритас Хорхе Эскандоном. Люди привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли по нескольким улицам, пока их не остановили сотрудники полиции.

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Поводом для конфликта послужило недовольство граждан работой главы муниципалитета. Известно, что он обещал им построить дорогу, но так и не сделал этого, несмотря на многочисленные просьбы.

В ходе столкновений с полицией в районе Лас-Маргаритас пострадали как минимум 11 человек, еще около 30 человек были задержаны.

Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

Как ранее сообщал УНИАН, неизвестные расстреляли посетителей бильярдного клуба в Мексике, погибли 8 человек.