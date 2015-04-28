Многие государства ЕС хотят завершить политику санкций в отношении России - Коморовский

07:43, 28 апреля 2015
Мир
9724

Много государств Европейского союза хотят завершить реализованную политику санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины.

Коморовский рассказал об опасности для санкций

Об этом сказал президент Польши Бронислав Коморовский в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna.

"Дело политики санкций висит на довольно тонкой политической нитке. Это не зависит только от России. В значительной части государств Европейского союза является убеждение, что надо завершить политику санкций", - сказал он.

Читайте такжеЕС должен четко озвучить санкции, которые он может ввести против России - ЕлисеевКоморовский отметил, что Польша принадлежит к странам, которые считают, что политика санкций принесла желаемые эффекты и должна быть продолжена.

Польские власти, по его словам, убеждены, что "ограничение" санкций возможно лишь в случае "изменений к лучшему в российской политике".

"Санкции есть и будут сферой очень сложной дискуссии в рамках целого западного мира", - сказал глава польского государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter