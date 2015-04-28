Многие государства ЕС хотят завершить политику санкций в отношении России - Коморовский

Об этом сказал президент Польши Бронислав Коморовский в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna.

"Дело политики санкций висит на довольно тонкой политической нитке. Это не зависит только от России. В значительной части государств Европейского союза является убеждение, что надо завершить политику санкций", - сказал он.

Читайте такжеЕС должен четко озвучить санкции, которые он может ввести против России - ЕлисеевКоморовский отметил, что Польша принадлежит к странам, которые считают, что политика санкций принесла желаемые эффекты и должна быть продолжена.

Польские власти, по его словам, убеждены, что "ограничение" санкций возможно лишь в случае "изменений к лучшему в российской политике".

"Санкции есть и будут сферой очень сложной дискуссии в рамках целого западного мира", - сказал глава польского государства.