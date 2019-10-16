Канада приостановила экспорт оружия в Турцию из-на наступления Эрдогана в Сирии

Оттава считает, что наступление Турции в Сирии может подорвать стабильность в и без того хрупком регионе.

Канада «временно» приостановила действие разрешений на поставку вооружений в Турцию в связи с наступлением турецких войск на севере Сирии.

Как сообщает CBC News, такое заявление сделал МИД Канады.

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В заявлении представителя МИД подтверждается, что Канада осуждает развязанные Турцией боевые действия, которые Анкара обосновывает необходимостью создания буферной зоны на севере Сирии.

«Эти односторонние действия создают риск подрыва стабильности и без того хрупкого региона, усугубления гуманитарной ситуации и сворачивания прогресса, достигнутого международной коалицией в борьбе с ИГ», – указали в канадском ведомстве.

Турция входит в канадский список «стран, заслуживающих доверия» – канадские производители могут безопасно продавать турецкой стороне сложное оружие с ограниченным режимом распространения.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

Ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза приостановили экспорт оружия в Турцию из-за военного наступления этой страны на позиции курдов в Сирии.