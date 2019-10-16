Евросоюз приостановил экспорт оружия в Турцию

Действия турецкой армии угрожают стабильности региона, говорится в заявлении Евросоюза.

Страны-члены Евросоюза приостановили экспорт оружия в Турцию из-за военного наступления этой страны на позиции курдов в Сирии.

Об этом говорится в заявлении министров финансов стран-членов ЕС.

Европейские чиновники осудили военные действия турецкой армии, "которые серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона, в результате чего страдают все больше гражданских лиц".

По мнению ЕС, военное наступление Турции осложняет перспективы политического урегулирования конфликта в Сирии, а также существенно подрывает прогресс, достигнутый международной коалицией на пути к победе над "ИГИЛ". Отмечается, что "ИГИЛ" остается угрозой европейской безопасности, а также безопасности Турции, региональной и международной безопасности.

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"Принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении некоторых государств-членов немедленно прекратить экспорт оружия в Турцию. Государства-члены обязуются принять твердую позицию в отношении своей политики экспорта вооружений в Турцию", – говорится в заявлении.

Позже на этой неделе соответствующая рабочая группа соберется для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.