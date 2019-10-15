В Индии супруги хоронили на кладбище своего ребенка, но случайно откопали живого младенца (видео)

Новорожденная девочка пролежала под землей трое суток и выжила.

В Индии супруги пришли на кладбище хоронить своего ребенка, но случайно откопали зарытого в землю живого ребенка.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, плач малыша услышали рабочие, которые копали могилу, и сразу же бросились искать его. Младенца нашли в глиняном горшке, зарытом в землю.

Новорожденная девочка пролежала в нем трое суток. Выжить смогла благодаря тому, что похоронили ее неглубоко и маленьким легким хватало кислорода. Младенца отвезли в больницу, медики заверили, что он будет жить.

Пара, которая нашла ребенка, хочет взять ее за дочь, но сделать это смогут лишь после того, как будут найдены настоящие родители.

Ранее в США врачи впервые спасли младенца с мозгом без черепа.