Глава ПАСЕ призвала Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Перед этим поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы захватили центр сирийского приграничного города Рас-эль-Айн.

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскьє призвала Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт ПАСЕ.

"С большой озабоченностью я слежу за событиями, связанными с военным вмешательством Турции в северную Сирию. Это вмешательство влечет за собой риск сильной напряженности, его гуманитарные последствия для населения региона катастрофические, и я сожалею о гибели людей, особенно мирных жителей", - говорится в заявлении.

Паскьє напомнила о позиции Ассамблеи, содержащейся в резолюции 2298 (2019) по ситуации в Сирии, включая призыв ко всем сторонам, которые принимают участие в военных операциях, "принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать причинения вреда тысячам мирных жителей, попавших в ловушку в центре" авиаударов и наземных боевых действий в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

"Я ожидаю, что все государства-члены Совета Европы будут уважать эту позицию и действовать ответственно. В то же время я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже привела к серьезным гуманитарным последствиям и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека", - говорится в заявлении.

В субботу поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы захватили центр сирийского приграничного города Рас-эль-Айн.

Турция говорит, что ее цель нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связи с повстанцами в Турции. США угрожают Анкаре последствиями за эту операцию.

Турция заявляет, что имеет целью создать на "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет переместить многих из 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся на ее территории.