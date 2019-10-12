Турецкие войска захватили сирийский город Расулайн (фото, видео)

9 октября Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, где проживают курды. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать "безопасную зону", а его цель - "курдские боевики" и члены группировки "Исламское государство" на севере Сирии.

Турецкие войска в рамках операции «Источник мира» захватили сирийский город Расулайн, расположенный на востоке от реки Евфрат.

Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Напоминается, что Турция 9 октября начала масштабную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

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Также отмечается, что целью операции, получившей название «Источник мира», является «ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев».

Власти Турции заявили, что приоритетом для Анкары, как и в ходе предыдущих «антитеррористических операций», остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, где проживают курды.

Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где находятся курдские силы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать "безопасную зону", а его цель - "курдские боевики" и члены группировки "Исламское государство" на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на своем заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.