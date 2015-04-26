Вертолетам ВВС Индии удалось эвакуировать из зон землетрясения в Непале более 170 человек

Вертолеты военно-воздушных сил Индии эвакуировали из зон бедствия после мощного землетрясения в Непале более 170 человек, сообщил в воскресенье пресс-секретарь Минобороны Индии Ситаншу Кар.

"В поддержку непальской армии ВВС Индии спасли 171 человека во время 21 вылета", -написал он в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, в спасательной операции в Непале участвуют четыре вертолета Ми-17-В5 и два Ми-17.

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Индийские пилоты совершают вылеты совместно с непальскими, которые помогают им ориентироваться на местности, отмечает спикер оборонного ведомства. Кроме того, планируется, что в тех районах, где посадка вертолета окажется невозможной, гуманитарная помощь будет сброшена.

Кар сообщил, что после облета пострадавшего от землетрясения региона наибольшие разрушения обнаружены в районах Горкха, Дхадинг, Расува, Синдхупалчок, Каврепаланчок и Долакха, расположенных вокруг Катманду к северу и северо-востоку.

Ранее Индия направила в помощь Непалу несколько самолетов со спасателями, врачами и гуманитарной помощью, отмечает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, вчера и сегодня утром в Непале произошло два мощных землетрясения, которые унесли жизни почти двух тысяч человек, около пяти тысяч травмированы. Количество жертв, как предполагают власти, может возрасти из-за того, что немало людей до сих пор остаются под завалами.