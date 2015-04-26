США отправляют помощь пострадавшему от землетрясения Непалу

Соединенные Штаты посылают команду реагирования на стихийные бедствия в пострадавший от землетрясения Непал. Вашингтон также выделяет первый транш объемом миллион долларов на удовлетворение насущных нужд спасателей и спасенных.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Представитель Белого дома заявил в субботу, что президент США Барак Обама был проинформирован о катастрофе, жертвами которой стали более 1200 человек в Непале и еще несколько в соседних странах.

Госсекретарь Джон Керри заявил, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с правительством Непала в вопросе предоставления помощи.

Читайте такжеВласти Непала объявили чрезвычайное положение и просят помощи«Людям в Непале и всем регионе, пострадавшим от этой трагедии, мы посылаем наши искренние соболезнования. Соединенные Штаты с вами в это трудное время», - сказал Керри.

По оценкам Геологической службы США, землетрясение началось незадолго до полудня по местному времени 25 апреля и имело магнитуду 7,8. Эпицентр находился примерно в 80 километрах к северо-западу от Катманду. Через час после первого удара произошел второй, магнитудой 6,6, мелкие подземные толчки продолжались во всем регионе еще несколько часов.