США отправляют помощь пострадавшему от землетрясения Непалу
Соединенные Штаты тесно сотрудничают с правительством Непала в вопросе предоставления помощи.
Соединенные Штаты посылают команду реагирования на стихийные бедствия в пострадавший от землетрясения Непал. Вашингтон также выделяет первый транш объемом миллион долларов на удовлетворение насущных нужд спасателей и спасенных.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Представитель Белого дома заявил в субботу, что президент США Барак Обама был проинформирован о катастрофе, жертвами которой стали более 1200 человек в Непале и еще несколько в соседних странах.
Госсекретарь Джон Керри заявил, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с правительством Непала в вопросе предоставления помощи.
Читайте такжеВласти Непала объявили чрезвычайное положение и просят помощи«Людям в Непале и всем регионе, пострадавшим от этой трагедии, мы посылаем наши искренние соболезнования. Соединенные Штаты с вами в это трудное время», - сказал Керри.
По оценкам Геологической службы США, землетрясение началось незадолго до полудня по местному времени 25 апреля и имело магнитуду 7,8. Эпицентр находился примерно в 80 километрах к северо-западу от Катманду. Через час после первого удара произошел второй, магнитудой 6,6, мелкие подземные толчки продолжались во всем регионе еще несколько часов.