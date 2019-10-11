The Economist: Между ЕС и Россией началась оттепель, которая может навредить Украине

В европейских столицах заговорили о допустимости уступок Кремлю в Украине, чтобы не позволить ему создать альянс с Пекином.

Такой текст разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского вполне могла написать Москва. В нем лидер Украины поддерживает критику европейских партнеров и, кажется, демонстрирует готовность пойти на сделку, в рамках которой его страна раскроет информацию, способную навредить потенциальному врагу Трампа на выборах Джо Байдену. А за это Киев получил военную помощь для борьбы с вторжением России.

Этот текст, кажется, только подтвердил ложь Москвы о том, что Украина – это падшая сатрапия Запада, — пишет The Economist. Друзьям Украины не следует очень переживать из-за телефонного разговора президентов Украины и США. Много европейских лидеров, в конце концов, восприняли его с юмором. Но украинцам и их союзникам стоит переживать из-за другого.

Частичное потепление в отношениях между ЕС и Россией, вызванное не так неумелым поведением неопытного украинского президента, как долгосрочным геополитическим сдвигом, как раз набирает обороты. На бумаге такое кажется невозможным. Российская аннексия Крыма, ее вторжение на Восток Украины и уничтожение авиалайнера в 2014 году привели к появлению европейского консенсуса относительно внедрения и поддержки санкций против Москвы. Благодаря Ангеле Меркель эти меры до сих пор держат вместе целый спектр стран и точек зрения, который варьируется от «голубей» в Италии до «ястребов» в Польше.

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Российские силы продолжают нарушать перемирие на Востоке Украины. Кроме того, Москва не так давно захватила украинские корабли в Черном море. Следующий состав Еврокомиссии будет бескомпромиссным в отношении России. Президент ведомства Урсула фон дер Ляйен – строгая поклонница трансатлантизма. Следующий глава внешней политики ЕС Жозеп Боррелль сказал Европарламенту на этой неделе, что видит необходимость сохранить санкции против России. Пророссийские политические силы в ЕС теряют влияние. Недавно из их рядов выбыли правительства Италии и Австрии.

Но действия говорят о противоположном. В июле Россию после пяти лет изгнания вернули в Совет Европы, институт, близкий к ЕС, который следит за соблюдением прав человека. Президент Зеленский восстановил обмен заключенными между Украиной и Россией. А его шаги по направлению к модели, согласно которой Киев поделится властью с восточным регионом, вызвали уличные протесты из-за страха сделать слишком большие уступки России. Эти шаги дают западным европейцам пространство для начала новой разрядки. Президент Франции Эммануэль Макрон говорит о потеплении в отношениях с Москвой, которое включает новую встречу, посвященную завершению войны в Украине. Своим дипломатам он сказал, что «Европа исчезнет», если эта встреча провалится.

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Немецкие фирмы восстанавливают давление на Меркель и добиваются завершения строительства «Северного потока-2», который будет поставлять газ в Россию. Германия недавно отправила своего министра по вопросам бизнеса в Санкт-Петербург на главный российский экономический форум. И это впервые с 2014 года. Немецкая власть не уделяет внимания убийству чеченца посреди Берлина в августе. Дипломаты ЕС говорят об ослаблении санкций. Поэтому колесо крутится.

Политически ЕС и Россия далеки друг от друга, как никогда. Москва показала, что ей абсолютно наплевать на европейские требования. Ее незаслуженное возвращение в Совет Европы создало опасный прецедент реабилитации без изменений. Но обе стороны все же сходятся, потому что работают другие силы. Большие, долгосрочные, межконтинентальные изменения двигают Россию и Европу к объединению.

Одно из этих изменений заключается в том, что трансатлантические отношения пошатнулись. Европа и Америка больше не чувствуют, что могут положиться друг на друга так, как это было раньше. Трамп доказал, что он не надежный союзник. Именно поэтому все больше европейцев говорят о необходимости «стратегической автономии». Но к чему-то подобному придется преодолеть долгий путь. Лондонский Международный институт стратегических исследований недавно подсчитал, что ЕС придется инвестировать 288-357 миллиардов долларов, чтобы быть способным победить в гипотетической войне с Россией.

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Но уже сейчас европейцы начинают хеджировать свои ставки. Борьба с Россией имела смысл во времена Барака Обамы, когда Америка надежно поддерживала жесткую европейскую линию. Но подход Трампа к России и Украине нечеткий. На заседании ООН в прошлом месяце американский президент обвинил своего предшественника в российских военных авантюрах, призвав Киев и Москву решить между собой свои проблемы. Скоро два важных звена, которые соединяли Европу с Америкой, исчезнут. Первая из них – это канцлер Германии Ангела Меркель, которая вот-вот закончит свою работу, а вторая – Великобритания, избавляющаяся от членства в ЕС.

Другой драйвер – это подъем Китая. Европейцы боятся, что Китай и Россия стремятся к формированию нового блока, который будет доминировать в Евразии. Разворот Макрона к России частично нацелен на то, чтобы не позволить ей упасть в китайские объятия. Он утверждает, что лучше сделать определенные уступки и решить проблему Украины, восстановив отношения с Москвой, чем позволить самой большой по территории стране отойти на орбиту Пекина.

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Однако, некоторые дипломаты Европы подозревают, что настоящий мотив Макрона лежит значительно ближе. По их мнению, он понимает, что безопасность Европы зависит от уничтожения организаций вроде «Исламского государства». А для этого нужна помощь России, чья хватка на горле Ближнего Востока становится крепче. Это вполне вероятный аргумент. Россия вмешалась в сирийскую войну, привлекая в процесс Турцию и Иран. Америка выводит свои войска из Сирии, позволяя Турции взять ситуацию в свои руки и подавить прозападных курдов. Европе, которой нужен стабильный Близких Восток, нужна и Турция. А потому ей нужна Россия.

Поддержка ЕС для Украины важна как символ для мира, означающий, что объединение всегда будет союзником для либеральных демократий. ЕС – мировая сила. Его действия задают стандарты.