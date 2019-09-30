Президент ПАСЕ о возвращении России: Совет Европы – не место для геополитической борьбы
Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье, комментируя возвращение делегации РФ, заявила, что Совет Европы не является местом для геополитической борьбы, а механизмом защиты прав всех участников этой международной организации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.
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«Каждый раз, когда ценности демократии, прав человека и верховенства права оспариваются, мы должны реагировать и находить мужество занять четкую, незыблемую позицию, чтоб разоблачать недемократические наклонности и нарушения прав человека», - подчеркнула Паскье.
Президент ПАСЕ констатировала, что Ассамблея является площадкой для диалога и даже в условиях тяжелых кризисов, «дверь для диалога должна оставаться открытой».
«Когда мы живем под одной крышей, очень важно общаться, чтоб лучше друг друга понимать, слушать и обмениваться информацией, чтобы находить решения, которые лучше защищают граждан европейского континента», - добавила Паскье.
«В отношении политической ситуации...очень важны диалог и сотрудничество. Мы оказались в беспрецедентной ситуации, но мы оказались «на высоте». Политический диалог укрепился между Ассамблеей и Комитетом министров, это позволило сохранить уникальный панъевропейский характер нашей организации», - считает она.
Президент ПАСЕ отметила, что должна прислушиваться к голосу критиков, «которые говорили о своем разочаровании, об утере доверия к Ассамблее».
«Я с этим не согласна, но я могу их понять, поэтому необходимо успокоить озабоченность, которые высказали некоторые из наших членов. Не нужно считать, что те решения, которые были в Хельсинки или в Страсбурге (которые привели к снятию санкций с РФ – УНИАН), как победа одного лагеря и поражение другого. Совет Европы не является местом геополитической борьбы, он является механизмом защиты прав 830 млн европейцев. Мы стремимся защитить их права и основополагающие свободы», - подчеркнула она.
По словам президента ПАСЕ, то, что перед делегацией парламента РФ вновь открывается возможность работать в Ассамблее, будет использовано как возможность рассматривать не только то, что интересует, а и то, что беспокоит ПАСЕ.
«Мы будем откровенно говорить с нашими коллегами, и очень хорошо, что есть подвижки в этом направлении, в частности, произошло освобождение некоторых украинцев, которые были задержаны в РФ. Нам необходимо работать рука об руку для того, чтоб осуществлять в полной мере все пункты резолюций, которые недавно приняты», - резюмировала Паскье.
Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.
В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.
25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.
26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.
В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.